2019-06-04T11:10:21+03:00
Общество

Новую схему движения на автостанции «Щербинки» представили нижегородцам

Платформа для высадки пассажиров будет удлинена на 25 метров
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Жителям Нижнего Новгорода представили новую концепцию развития автостанции «Щербинки». Об этом со ссылкой на заместителя главы города Романа Колосова сообщает пресс-служба горадминистрации.

Новая концепция подразумевает изменение в организации дорожного движения и удлинение платформы на 25 метров для высадки пассажиров. Кроме того, есть необходимость обустройства тротуара вдоль автостанции – раньше жители могли ходить на остановку общественного транспорта на проспекте Гагарина через автостанцию, но сейчас территория обнесена забором, и горожанам приходится идти по проезжей части. Роман Колосов заявил, что в срок до июля тротуар на этом участке должен быть построен – пока из гранулята.

Директор автостанции Михаил Турков добавил, что полоса движения автобусов теперь заужена, чтобы те не шли на обгон и не подвергали опасности пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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