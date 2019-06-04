2019-06-04T09:56:17+03:00
Происшествия

Пострадавшие при взрыве на заводе в Дзержинске получат 150 тысяч рублей компенсации

На данный момент в больницах находятся 18 человек
Валерия ГРОМОВА
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В ближайшее время люди, пострадавшие при взрыве в Дзержинске 1 июня 2019 года, получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, передает пресс-служба облправительства.

Речь идет о пострадавших, которые находятся в больницах. Их 18 человек.

- Средства из бюджета региона и муниципалитета уже переведены. Еще раз хочу пожелать всем, кто пострадал в результате аварии, скорейшего выздоровления. Продолжим держать ситуацию на особом контроле, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, в минувшую субботу, 1 июня, в Дзержинске на ГосНИИ «Кристалл» прогремел взрыв. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что во всех окрестностях выбило стекла. Число пострадавших уже увеличилось до 116. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам нарушения требований промышленной безопасности производственных объектов, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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