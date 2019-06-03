18-летнего нижегородца осудят за убийство прохожего из-за пачки сигарет

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-03T17:51:14+03:00

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В Московском районе Нижнего Новгорода завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека, обвиняемого в избиении до смерти прохожего на улице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла ночью 24 марта 2019 года возле остановки общественного транспорта «Проспект Героев» в Московском районе Нижнего Новгорода. Пьяный юноша попросил у прохожего закурить, а потом забрал себе всю пачку сигарет. На это прохожий возмутился, и между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку. Обвиняемый жестоко избил потерпевшего руками и ногами, после чего скрылся с места происшествия. 33-летний потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Обвиняемый заключен под стражу, свою вину он признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU