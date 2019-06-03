120 домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосетей в центре Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-03T18:11:22+03:00

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Центр Нижнего Новгорода в районе Оперного театра затопило горячей водой в результате прорыва на теплотрассе. Повреждение произошло днем в понедельник, 3 июня 2019 года, и в результате него без горячей воды остались сразу 120 домов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплоэнерго».

- Сейчас на магистральной тепловой сети диаметром 700 миллиметров в районе улиц Ванеева – Невзоровых проводятся неотложные работы. Аварийно-ремонтная служба откачивает воду и определяет точное место повреждения, - сообщили в пресс-службе компании.

Из-за повреждения горячее водоснабжение временно отключено на улицах Невзоровых, Белинского, Панина, Генкиной, Ижорской, Полтавской, Республиканской и Дунаева.

- Как только место повреждения будет обнаружено, специалисты «Теплоэнерго» приступят к ремонтным работам, - заверили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU