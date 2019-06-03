Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 3 июня

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-03T14:20:28+03:00

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Во второй половине дня в понедельник, 3 июня 2019 года, нижегородцев опять ожидает резкое ухудшение погоды. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Нижегородской области.

- В ближайшие часы по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются отдельные порывы северо-западного ветра до 14-19 метров в секунду. Местами возможны грозы, ливни и град, - предупреждают спасатели.

Непогода сохранится вечером 3 июня, а также ночью 4 июня. Температура воздуха в вечернее время опустится до +14...+17 градусов Цельсия, а ночью похолодает до +8...+11 градусов.

Зато во вторник, 4 июня 2019 года, погода будет малооблачной и достаточно теплой – до +21 градуса Цельсия. А к середине рабочей недели в регион вернется жара.

ИСТОЧНИК KP.RU