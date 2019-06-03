2019-06-03T11:59:40+03:00
Происшествия

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ЧП в Дзержинске

Серия взрывов произошла на заводе «Кристалл» 1 июня 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам нарушения требований промышленной безопасности производственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, по версии следствия, днем в субботу, 1 июня 2019 года, на территории завода «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов техногенного характера. На место происшествия сразу же выехали следователи и криминалисты, которые приступили к осмотру места происшествия.

В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия, детально осматривая его. Продолжается также допрос свидетелей и потерпевших, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается документация.

- Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей следственного управления по Нижегородской области, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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