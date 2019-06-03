Два дома останутся без электричества в Нижнем Новгороде 3 июня

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-03T10:59:11+03:00

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Плановое отключение света произведено в двух домах в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в понедельник, 3 июня 2019 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации на сайте управления, с девяти часов утра электроэнергия отключена в доме №3 по улице Большой Печерской, а также в доме №47/1 по улице Пискунова. Отключение связано с проведением плановых работ на линиях электроснабжения. Планируется, что подача электричества будет возобновлена в 17:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Арзамасе во всем городе отключилось электричество после сильнейшей грозы, разразившейся над городом вечером в пятницу, 31 мая 2019 года. Кроме того, проблемы с электроснабжением возникли в выходные в Дзержинске после серии взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл».

ИСТОЧНИК KP.RU