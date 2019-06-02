Администрация Дзержинска: Поврежденные взрывом школы восстановят к ЕГЭ

СЕГОДНЯ 17:48 2019-06-02T17:50:21+03:00

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Уже 3 июня в четырех школах Дзержинска, в которых выбило взрывом окна, должен пройти единый государственный экзамен. Специально к этому времени все восстановительные работы в них должны быть завершены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

- В результате ЧП на ГосНИИ «Кристалл» повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах – 131 окно, - сообщили в администрации. - Коммуникации нигде не были повреждены. Восстановительные работы начались еще вчера, 1 июня 2019 года.

Напомним, сразу два взрыва прогремели на заводе «Кристалл» около полудня 1 июня. По предварительным данным, причиной стало технологическое нарушение. В результате взрыва пострадали 89 человек, 16 из которых остаются в больнице. Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

Уже известно, что всем попавшим в больницы жителям города будет оказана материальная помощь в размере 150 тысяч рублей. Ущерб, причиненный зданиям, еще только предстоит определить. По оценке администрации Дзержинска, окончательная сумма ущерба будет установлена в течение двух дней.

ИСТОЧНИК KP.RU