«Единая Россия» объявила сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске

СЕГОДНЯ 18:16 2019-06-01T18:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В «Единой России» объявили сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии.

Напомним, в субботу, 1 июня, на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов. Пострадало 43 человека, в сотнях домов ударной волной выбило стекла из окон.

- Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, им всем будет оказана необходимая медицинская помощь. Депутаты Законодательного собрания, Государственной Думы, члены и сторонники «Единой России» уже начали сбор средств. Приглашаем всех неравнодушных нижегородцев принять участие в оказании помощи дзержинцам. Кроме этого всю необходимую помощь окажут и наши волонтеры, - заявил секретарь НРО партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин, добавив, что в понедельник будет открыт специальный расчетный счет для всех желающих помочь землякам.

Денис Москвин подчеркнул также, что правительством области по поручению Губернатора Глеба Никитина был создан оперативный штаб. Большая работа также проводится администрацией города.

ИСТОЧНИК KP.RU