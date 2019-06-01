«Умные» остановки начали устанавливать в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-01T16:43:08+03:00

Первые две из них появятся на Московском шоссе

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Первые «умные» остановки начали устанавливать на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр города Владимир Панов.

Подготовка к монтажу новых остановок уже началась на остановках «Красные зори» и «Героя Степанова». Сейчас уже готовы котлованы, а за выходные планируется сделать основание и уложить фундаментные плиты.

- Полгода эксплуатации первой, тестовой остановки позволили внести все необходимые изменения как в конструкцию, так и в программное обеспечение. Так, например, у новых павильонов будет увеличенная и деревянная лавочка, а на тестовом образце она была металлической. Кроме того, теперь используется металл конструкций более высокого качества, менее подверженный коррозии, доработанная и адаптированная электронная «начинка», - рассказал Владимир Панов.

В эти же выходные должны также начаться подготовительные работы для установки павильона у Дома Связи. Сами остановки должны начать свою работу в период до 21-24 июня, а до конца июня на улицах Нижнего Новгорода появятся 26 «умных» остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU