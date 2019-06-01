При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-01T13:56:50+03:00

Сейчас всем им оказывается необходимая медицинская помощь

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Всем пострадавшим при взрыве на ГосНИИ «Кристалл» оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова.

- На месте работает служба медицины катастроф. Всем пострадавшим – около 19 человек - оказывается необходимая медицинская помощь. В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести, - сообщила и.о. министра здравоохранения региона.

Напомним, очередные взрывы на печально известном заводе имени Свердлова произошли утром 1 июня. На место происшествия сразу же выехали все службы экстренного реагирования. Пока окончательных данных о количестве пострадавших в результате взрыва нет.

По данным оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет.

ИСТОЧНИК KP.RU