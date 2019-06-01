Движение транспорта возле одного из домов по улице Краснозвездной ограничат на две недели

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-01T10:53:44+03:00

Кроме того, несколько участков будут закрыты до конца сентября

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В ближайшее время улицу Краснозвездную в Советском районе Нижнего Новгорода ожидает еще одно транспортное ограничение – дорога будет перекрыта напротив дома №17. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, ограничение движения транспорта продлится до восьми часов вечера следующей среды, 12 июня 2019 года. Неудобства связаны с проведением на указанном участке строительных работ. Объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.

Кроме того, напомним, что еще несколько участков на улице Краснозвездной – возле домов №№ 1, 10 и 12 – будут поочередно закрываться для движения транспорта на протяжении всего лета и до конца сентября. Объехать зону производства работ также можно будет по прилегающим улицам. Ограничения будут сняты 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU