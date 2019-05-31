В Чкаловске женщина проиграла на бирже 1,7 миллиона рублей и пожаловалась на брокера в полицию

СЕГОДНЯ 17:57 2019-05-31T17:57:07+03:00

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Жительница Чкаловска проиграла на бирже более 1,7 миллиона рублей и обратилась за помощью в полицию. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, в начале апреля она обнаружила у себя на электронной почте предложение о дополнительном заработке в интернете на брокерских биржах. Женщина откликнулась на предложение, и вскоре с ней связался по почте мужчина, представившийся брокером. Он объяснил ей, что для того, чтобы начать зарабатывать, ей необходимо открыть счет в определенном банке – причем услуга эта обошлась женщине в 3650 долларов. Но даму это не смутило, и она начала «играть на бирже».

Иногда доверчивой жительнице Чкаловска удавалось выиграть, но чаще она проигрывала – пришлось занимать деньги у сына и брать кредиты в банке. В конце концов одна из сделок сорвалась, и брокер предложил женщине открыть еще один оффшорный счет за 5000 долларов. Этот счет был открыт с нарушениями, из-за чего банк отказал клиентке в выдаче средств. После этого она заподозрила, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В общей сложности женщина вложила в игры на биржах около 1 787 180 рублей. В настоящее время принять законное решение и квалифицировать действия брокера не представляется возможным, поскольку необходимо провести ряд мероприятий для установления истины.

ИСТОЧНИК KP.RU