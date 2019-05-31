Житель Дзержинска зарезал соседа из-за шума

СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-31T17:18:29+03:00

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В Дзержинске возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своего соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, преступление было совершено ночью в воскресенье, 26 мая 2019 года. Злоумышленник проснулся, услышав шум из соседней квартиры, и пошел разбираться. Мужчины вышли в коридор, где между ними произошел конфликт. В ходе выяснения отношений подозреваемый нанес потерпевшему ранение ножом, после чего сбежал с места преступления.

33-летнего потерпевшего госпитализировали, однако сохранить ему жизнь не удалось – мужчина в ту же ночь скончался в больнице от полученного ранения.

Подозреваемый задержан, он признал свою вину. В настоящее время мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела по факту убийства продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU