2019-05-31T14:19:47+03:00
Общество

100 миллионов рублей потратят на инфраструктуру к участкам многодетных семей в Дзержинске

Средства позволят обеспечить объектами водоснабжения, водоотведения и газоснабжения территорию жилого комплекса
Валерия ГРОМОВА
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Правительство Нижегородской области выделило около 100 миллионов рублей на

инфраструктуру к участкам многодетных семей в Дзержинске. При помощи этих средства дома в ЖК «Северные ворота» будут обеспечены объектами водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2014 году

администрация Дзержинска утвердила проект планировки и межевания территории ЖК «Северные ворота» для предоставления участков многодетным семьям и начала предоставлять их, не обеспечив необходимой инженерной инфраструктурой.

Земля была непригодной для строительства.

- После наших неоднократных просьб и с приходом новой команды мэрии к концу прошлого года была завершена работа по вырубке растительности, сформированы проезды к земельным участкам, завершена разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение)», - рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

В 2019 году была выделена субсидия из областного бюджета в размере порядка 100 млн рублей (40 млн рублей - на 2019 год и 58,074 млн рублей - на 2020 год).

ИСТОЧНИК KP.RU

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