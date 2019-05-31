14 дорог сделали в Советском районе в ходе ямочного ремонта

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-31T13:12:12+03:00

Так, в настоящий момент ямочный ремонт выполнен на 8,5 тысячах квадратных метрах дорожного полотна

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В Советском районе Нижнего Новгорода выполнили ямочный ремонт дорог на 14 улицах: Генкиной, Юбилейная, Кладбищенский проезд, Тверской проезд, Светлогорская, Агрономическая, Верхняя, Васюнина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в настоящий момент ямочный ремонт выполнен на 8,5 тысячах квадратных метрах дорожного полотна. При составлении плана работы учитывались мнения и предложения жителей из портала «АнтиЯма – НН», рассказал начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог Советского района Максим Рысин.

За последнее время рабочие сделали 1 200 квадратных метров дорожного покрытия на улицах Кузнечихинская, Западная, Рыбинская, Уссурийская, Ижорская. По обращениям граждан был выполнен ремонт тротуара на улице Чукотской.

В перечень работ по ямочному ремонту входит: фрезеровка дорожного покрытия, очистка от пыли и грязи, розлив жидких вяжущих материалов, распределение асфальтобетонной смеси и уплотнение.

ИСТОЧНИК KP.RU