Иномарка протаранила пассажирский автобус в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-31T10:19:37+03:00

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30 мая в Сормовском районе Нижнего Новгорода водитель без прав устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в 18:00 рядом с домом №1 на улице Гаугеля. 30-летний нижегородец, который ехал на «Шевроле» без прав на управление, выехал на полосу встречного движения и протаранил пассажирский автобус – маршрутку №45.

В результате четыре человека – трое мужчин и женщина - получили ранения. Сам водитель иномарки был госпитализирован в больницу с сочетанной травмой. Его пассажир получил ушиб головы, а у двоих пассажиров автобуса диагностировали ушиб и перелом. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU