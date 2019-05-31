Товарооборот Нижегородской области с Китаем вырос на 31%

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-31T10:01:09+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с делегацией провинции Аньхой (КНР) во главе с секретарём Аньхойского комитета Коммунистической партии Китая Ли Цзиньбинем. Они обсудили вопросы экономического, культурного и образовательного сотрудничества.

По словам главы Нижегородской области, развитие взаимодействия с Китаем – стратегическая задача нашего региона. Он подчеркнул, что за первый квартал 2019 года товарооборот вырос на 31%.

- На протяжении последних лет Китай входит в десятку ключевых торговых партнёров Нижегородской области. По итогам 2018 года товарооборот региона с Китаем составил 552 миллиона долларов, что на 24% чем в 2017 году. По результатам первого квартала 2019 года данный показатель достиг почти 150 миллионов долларов. Это на 31% больше, чем в первом квартале 2018 года, - пояснил Глеб Никитин.

Помимо этого, Нижегородская область сотрудничает и с китайскими вузами – подписаны около 30 соглашений. Ли Цзиньбинь, в свою очередь, отметил, что ключевой целью их визита стала реализация договоренности идеи лидеров России и КНР в рамках межрегионального сотрудничества.

- Мы намерены максимально использовать механизм «Волга-Янцзы» для того, чтобы активизировать экономическое и инвестиционное взаимодействие провинции Аньхой с Нижегородской областью, - подытожил он.

Кстати, гости из Китая планируют принимать активное участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании планируют поставлять в Китай кондитерские изделия. В числе потенциальных экспортеров – ООО «Саровский шоколад», ЗАО ПО «Гамми».

ИСТОЧНИК KP.RU