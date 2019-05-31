2019-05-31T09:43:09+03:00
Общество

Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Нижегородской области к переходу на ЦЭТВ

По его словам, число семей, не охваченных ЦЭТВ, уменьшилось до 270
Валерия ГРОМОВА
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин посетил Нижний Новгород с рабочим визитом 30 мая 2019 года. Он проверял готовность нашего региона к полному переходу на цифровое эфирное телевещание (ЦЭТВ).

Как сообщает пресс-служба облправительства, чиновник дал высокие оценки.

- Готовность Нижегородской области к отключению аналогового вещания я оцениваю как достаточно высокую. На достойном уровне была проведена информационно-разъяснительная кампания, число семей, не охваченных ЦЭТВ, уменьшилось с 18 тысяч до 270, - подчеркнул Волин.

Он напомнил о работе региональной горячей линии (8-831-422-14-21) по всем вопросам, касающимся перехода на ЦЭТВ. Также в рамках визита Волин принял участие в совещании с главами муниципалитетов Нижегородской области.

Напоминаем, что переход на ЦЭТВ состоится в Нижегородской области уже 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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