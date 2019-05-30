2019-05-30T15:47:37+03:00
Общество

Пригородные электрички будут субсидировать из бюджета Нижегородской области

На обновление подвижного состава с 2019 года будет предоставляться субсидия в размере 178,3 миллионов рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области будут субсидировать из областного бюджета обновление подвижного состава пригородных электричек. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе отчета об итогах работы регионального правительства за 2018 год перед депутатами ЗСНО в четверг, 30 мая 2019 года.

- Нижегородская область является одним из немногих субъектов Российской Федерации, которые принимают участие в финансировании обновления подвижного состава железнодорожного транспорта, - подчеркнул Глеб Никитин.

АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» получит из областного бюджета субсидию в размере 178,3 миллионов рублей ежегодно на возмещение затрат на приобретение пяти электропоездов. Первый электропоезд был введен в эксплуатацию уже в конце 2018 года, остальные – в первом квартале 2019 года.

Новые электропоезда курсируют по маршрутам Сормовской и Приокской линий «городской электрички», а также на пригородных маршрутах – до Заволжья и Шахуньи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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