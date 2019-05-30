Пригородные электрички будут субсидировать из бюджета Нижегородской области
В Нижегородской области будут субсидировать из областного бюджета обновление подвижного состава пригородных электричек. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе отчета об итогах работы регионального правительства за 2018 год перед депутатами ЗСНО в четверг, 30 мая 2019 года.
- Нижегородская область является одним из немногих субъектов Российской Федерации, которые принимают участие в финансировании обновления подвижного состава железнодорожного транспорта, - подчеркнул Глеб Никитин.
АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» получит из областного бюджета субсидию в размере 178,3 миллионов рублей ежегодно на возмещение затрат на приобретение пяти электропоездов. Первый электропоезд был введен в эксплуатацию уже в конце 2018 года, остальные – в первом квартале 2019 года.
Новые электропоезда курсируют по маршрутам Сормовской и Приокской линий «городской электрички», а также на пригородных маршрутах – до Заволжья и Шахуньи.
ИСТОЧНИК KP.RU