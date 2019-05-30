Глеб Никитин: «Работа санавиации – это уже более 100 спасенных человеческих жизней»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил депутатам отчет о результатах деятельности областного правительства в 2018 году и, в частности, подвел итоги работы в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Хорошие результаты показало использование санитарной авиации. В 2018 было совершено 75 вылетов, а сейчас уже два вертолета готовы доставлять пациентов из дальних районов в медицинские учреждения. На это из федерального бюджета выделено 106 миллионов рублей, - рассказал Глеб Никитин.
Еще одним важным проектом 2018 года стал запуск мобильных лечебно-диагностических лабораторий «Поезда здоровья». В прошлом году было обследовано 28 тысяч пациентов, в результате чего было выявлено более семи тысяч заболеваний, в том числе 286 случаев подозрений на злокачественные новообразования.
Кроме того, в 2018 году был проведен капитальный ремонт девяти поликлиник и 18 стационаров, а также частично отремонтированы подразделения детских городских больниц и поликлиник.
ИСТОЧНИК KP.RU