2019-05-30T15:02:13+03:00
Общество

12 межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи откроется в Нижегородской области к 2024 году

Общая сумма областных и федеральных средств, выделяемых на реализацию этого проекта – 3,2 миллиарда рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области к 2024 году должно открыться 12 межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в ходе отчета об итогах работы регионального правительства за 2018 год перед депутатами ЗСНО в четверг, 30 мая 2019 года.

- Борьба с онкологическими заболеваниями – важнейшее направление в медицине, которое мы намерены активно развивать. За последнее время в регионе удалось значительно улучшить ситуацию с ранним выявлением и лечением онкозаболеваний, - отметил Глеб Никитин.

Планируется, что общая сумма областных и федеральных средств по реализации данного проекта на 2019-2021 годы составит 3,2 миллиарда рублей.

Центры амбулаторной онкологической помощи появятся в Арзамасе, Балахне, Выксе, Городце, Кстове, Лыскове, Павлове, Починках, Семенове, Сергаче, Шахунье и на Бору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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