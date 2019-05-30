12 межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи откроется в Нижегородской области к 2024 году
В Нижегородской области к 2024 году должно открыться 12 межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в ходе отчета об итогах работы регионального правительства за 2018 год перед депутатами ЗСНО в четверг, 30 мая 2019 года.
- Борьба с онкологическими заболеваниями – важнейшее направление в медицине, которое мы намерены активно развивать. За последнее время в регионе удалось значительно улучшить ситуацию с ранним выявлением и лечением онкозаболеваний, - отметил Глеб Никитин.
Планируется, что общая сумма областных и федеральных средств по реализации данного проекта на 2019-2021 годы составит 3,2 миллиарда рублей.
Центры амбулаторной онкологической помощи появятся в Арзамасе, Балахне, Выксе, Городце, Кстове, Лыскове, Павлове, Починках, Семенове, Сергаче, Шахунье и на Бору.
ИСТОЧНИК KP.RU