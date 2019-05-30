Четыре города Нижегородской области получат федеральные средства на реализацию проектов благоустройства в 2020 году

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-30T14:40:31+03:00

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Сразу четыре города Нижегородской области стали победителями конкурса «Малые города и исторические поселения – 2019». Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в ходе отчета об итогах работы регионального правительства за 2018 год перед депутатами ЗСНО в четверг, 30 мая 2019 года.

Таким образом, в 2020 году федеральные средства на реализацию проектов благоустройства получат Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень.

- Сумма гранта на благоустройство составила 249 миллионов рублей. Это четвертый результат по России. Конкуренция была большая, уровень очень вырос по сравнению с прошлым годом. Но мы отлично подготовились, поэтому получили прекрасный результат, - прокомментировал итоги конкурса Глеб Никитин.

На деньги гранта в Дзержинске будет благоустроена входная группа городского парка, в Богородске – набережная Кабацкого озера, в Урене – парк «40 лет Победы», а в Навашине – сквер Корабелов.

ИСТОЧНИК KP.RU