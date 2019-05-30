К 800-летию Нижнего Новгорода сормовичи получат развязку на Светлоярской
Работы по проектированию и получению одобрения госэкспертизы на строительство транспортной развязки в Сормовском районе должны быть завершены уже в первом квартале 2020 года. Об этом на заседании Заксобрания Нижегородской области сообщил губернатор Глеб Никитин в четверг, 30 мая 2019 года.
- Реконструкция автомобильных дорог по улицам Циолковского, Кузьмина и Светлоярской и строительство разноуровневой транспортной развязки в Сормовском районе станет прекрасным подарком сормовичам к 800-летию Нижнего Новгорода, - отметил Глеб Никитин.
Планируется, что строительно-монтажные работы должны быть выполнены в 2020-2021 годах. На это из федерального бюджета предполагается выделить около 2,8 миллиардов рублей.
Напомним, сейчас в Сормовском районе живет около 160 тысяч человек, и 55 тысяч из них буквально отсечены от всего остального города линиями железной дороги. Переезд закрывается в общей сложности примерно на два часа в день.
ИСТОЧНИК KP.RU