В Выксе СК выясняет подробности гибели годовалой девочки

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-30T10:05:37+03:00

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В минувшие выходные в Выксе скончалась годовалая девочка. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, следователи уже организовали проведение проверки.

Согласно информации, трагедия случилась в одной из квартир жилого дома. С целью установления причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - объяснили в ведомстве.

Напомним, накануне в нижегородских СМИ появилась информация о том, что преподаватель Вадского детского дома избивает воспитанников. По данному факту также проводится доследственная проверка. Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены воспитанники, преподаватели и директора детского дома, а также проведены экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU