2019-05-30T09:54:19+03:00
Общество

Старт образовательной платформы HiBrain состоялся в Нижнем Новгороде

На мероприятии выступил заместитель губернатора Игорь Носов
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 29 мая 2019 года, в технопарке «Анкудиновка» был дан официальный старт образовательной платформе HiBrain. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, платформа предлагает образовательные курсы по программированию и обучениию IT-специальностям на базе вузов и трудоустройство в ведущих компаниях.

На мероприятии выступил заместитель губернатора Игорь Носов. В своей речи он отметил пользу образовательной платформы для нижегородских компаний и региона в целом и выразил надежду, что HiBrain станет лидером среди образовательных проектов России.

На открытии также присутствовали министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов, министр образования Сергей Злобин, руководители IT-компаний, входящих в Международный IT-кластер Нижегородской области (iCluster), и представители ведущих нижегородских вузов - ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева и НИУ Высшей Школы Экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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