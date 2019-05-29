Замминистра цифрового развития РФ приедет в Нижний Новгород с рабочим визитом
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин приедет в Нижний Новгород в четверг, 30 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Волин будет оценивать готовность область к полному переходу на цифровое эфирное телевещание.
Замминистра посетит нижегородский Call-центр по переходу на ЦЭТВ и встретится с волонтёрами.
Напомним, в декабре 2018 года был запущен передатчик второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения на последнем объекте региональной цифровой телесети — радиотелевизионной станции (РТС) «Суроватиха». Теперь жители имеют возможность смотреть 20 телеканалов в высоком качестве, без абонентской платы.
Ранее "Комсомолка" выясняла, как можно принимать сигналы сразу в двух форматах вещания и подготовиться к переходу на цифровое эфирное телевидение в Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU