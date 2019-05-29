2019-05-29T16:10:14+03:00
Общество

Акция «Бюст-мост через Волгу: против рака груди» пройдет в Дзержинске 31 мая

В течение шести часов жительницы смогут бесплатно пройти обследование у маммологов
Валерия ГРОМОВА
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Акция «Бюст-мост через Волгу: против рака груди» проводится в Нижнем Новгороде уже четвертый год. Впервые она состоялась в 2015 году при поддержке правительства и министерства здравоохранения Нижегородской области.

Как сообщают организаторы, в этот раз мероприятие состоится в пятницу, 31 мая, на площади Ленина в Дзержинске. В течение шести часов – с 12:00 до 18:00 – жительницы смогут бесплатно пройти обследование у маммологов.

Программа проведения акции в Дзержинске 31 мая:

12.00-18.00 – Прием маммологов и работа мобильного диагностического центра

12.00-12.15 – Открытие мероприятия. Вступительные слова организаторов.

13.00-17.00 - Вокальные номера солистов Дворца культуры химиков, Евгений Гурин (солист группы «Корсар»), трио «В ритме Солнца», Группа «КолинВал», ВИА «НатанцЫ», Cover-band «PARTY»

ИСТОЧНИК KP.RU

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