На Нижегородскую область надвигается гроза

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-29T15:47:01+03:00

Также возможен сильный ветер до 15 метров в секунду ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям укрываться в зданиях при сильном ветре

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В ближайшие часы в Нижегородской области прогнозируются гроза и сильный ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Такая погода продлится в течение всего дня. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, однако они не поднимутся выше муниципального уровня. Могут обрываться провода и возникнуть нарушения в работе объектов ЖКХ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям укрываться в зданиях при сильном ветре и держаться подальше от линий электропередач и деревьев.

Во время грозы не нужно прятаться под высокими деревьями, лучше отходить подальше от высоких металлических конструкций. Отключайте мобильные телефоны.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU