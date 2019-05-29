Жара в Нижнем Новгороде: эксперты рассказали, как выбирать квас по ГОСТу

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-29T15:03:57+03:00

Специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области подготовили полезные советы для жителей Нижнего Новгорода по выбору кваса в магазинах и на рынках.

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Специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области подготовили полезные советы для жителей Нижнего Новгорода по выбору кваса в магазинах и на рынках.

- Квас должен пениться. Допускается искусственное газирование натурального кваса, в этом случае углекислый газ выступает и в качестве консерванта. Если выбираете негазированный квас, слегка встряхните бутылку и посмотрите на характер пены. Искусственно газированный квас пенится сильнее, пузырьки будут мельче и быстро пропадут после прекращения тряски. В квасе натурального брожения пузырьки пены будут чуть крупнее и держаться будут дольше, - советует инженер-химик пищевой лаборатории ЦСМ Мария Сойкина.

Если вдруг квас не пенится, то не стоит его покупать.

Также нужно обращать внимание на срок годности. Особенно это правило актуально для кваса, не подвергшегося пастеризации или стерилизации.

Не забывайте, что натуральный квас упаковывается в темную тару, поскольку солнечный свет может снизить его качество.

Если на этикетке указано «квасной напиток» - это не квас, а скорее газировка со вкусом кваса. В составе подобных напитков можно найти огромное количество ароматизаторов, красителей, подсластителей и регуляторов кислотности.

Обязательно обращайте внимание на состав. Настоящий не должен быть слишком дешевым, низкая цена напитка точно не свидетельствует о высоком качестве.

- При выборе кваса обращайте внимание на специальный знак НСС или QR – код на упаковке, - рекомендует директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Этот знак говорит о том, что добросовестный производитель добровольно подтвердил соответствие напитка требованиям ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические условия».

ИСТОЧНИК KP.RU