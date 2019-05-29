2019-05-29T14:21:25+03:00
Общество

Нижегородские кардиохирурги провели еще две уникальные операции на открытом сердце

Консультировал врачей главный внештатный сердечно-сосудистый хирург минздрава РФ Михаил Гордеев
Валерия ГРОМОВА
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Кардиохирурги из Нижегородской области провели две уникальные операции по поводу гипетрофической кардиомиопатии - тяжелого врожденного заболевания сердца. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главного врача нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы Антона Максимова, сейчас в год проводятся более пяти тысяч операций. А операции по поводу гипетрофической кардиомиопатии – это единственный вид хирургических вмешательств, который еще никогда не проводили в Нижегородской области.

Прооперированные пациенты теперь будут жить полноценной жизнью. Операции проводились под чутким руководством главного кардиохирурга ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения России.

Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, в текущем году запланировано более 27 тысяч случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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