2019-05-29T13:56:46+03:00
Спорт

Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне в преддверии матча ФК «НН»

Игра пройдет 30 мая
Валерия ГРОМОВА
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Телебашня, расположенная на улице Белинского в Нижнем Новгороде, будет подсвечиваться в преддверии матча ФК «НН» и самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, праздничная подсветка будет включена в 21:00 в среду, 29 мая. Она будет радовать нижегородцев до полуночи. В это время на световом панно будет воспроизводиться тематический светодинамический сценарий.

Сам матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в четверг, 30 мая, в 19:00.

Напомним, игра за выход в стыковые матчи прошла на стадионе «Нижний Новгород» в субботу, 25 мая 2019 года. Команда встречалась на поле с саранской «Мордовией». Матч завершился со счетом 3:1, и ФК "НН" вышел в стыковые матчи за право выступить в новом сезоне Премьер-лиги. Соперником нашей команды стали «Крылья Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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