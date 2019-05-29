2019-05-29T13:24:26+03:00
Общество

Яркий цветник разобьют в Ковалихинском сквере 30 мая

Мероприятие начнется в 11 утра
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 30 мая 2019 года, в 11 часов утра жители Нижегородского района Нижнего Новгорода будут высаживать многолетние растения на клумбе в Ковалихинском сквере. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие пройдет в рамках реализации проекта «Цветущий город». Добровольцам выдадут 400 саженцев, которыми они и украсят клумбы. Среди них: вербейник точечный «Александр», гвоздика-травянка «Конфетти Дип Ред», лилейник гибридный «Сэмми Рассел», очиток ложный и гейхера мохнатая.

В акции примут участие члены ТОС «Ковалихинский», представители администрации района, а также активисты отделений «Молодой гвардии».

Подобные мероприятия уже проводились раньше.

-Они дают возможность познакомиться и пообщаться с соседями, узнать друг друга немного ближе, а также сплотить людей для достижения общей цели, - отметила начальник отдела по работе с населением и общественными организациями Людмила Котихина.

После работ по озеленению состоится конкурс «Лучшее варенье», а в завершении спортсмены «Нижегородской академии паркура» покажут мастер-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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