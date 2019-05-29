«Неделя сбора батареек» стартовала в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:26 2019-05-29T11:26:17+03:00

В этом году к акции присоединилось более 30 городов по всей России

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде стартовала «Неделя сбора батареек 2019». Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году в ней принимают участие более 30 городов по всей России.

В течение нескольких дней из города в город будут следовать два контейнера. В приволжской столице он появился на Нижневолжской набережной (около здания речного вокзала) и простоит там до 2 июня.

По словам гендиректора Duracell, являющейся организатором акции, в прошлом году за неделю удалось собрать 37 тонн батареек, что составляет 5% от общего объема ежегодно перерабатываемых в России элементов питания.

А замдиректора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Алексей Краснов подчеркнул, что собранные отходы должны быть направлены на переработку в предприятия, которые имеют соответствующую лицензию.

- В настоящий момент практически в каждом районе открыты пункты приема вторсырья, где с апреля начали принимать батарейки. Мы готовы рассматривать разные инициативы, чтобы расширить номенклатуру принимаемых отходов. Сбор особо опасных отходов достаточно затруднителен, поэтому призываем граждан проявить сознательность в данном вопросе, в том числе при приобретении товаров, заранее задумываясь об их безопасной утилизации, - пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU