СК проверяет информацию о преподавателе детского дома, избивающем воспитанников

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-29T11:00:01+03:00

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Накануне в нижегородских СМИ появилась информация о том, что преподаватель Вадского детского дома избивает воспитанников. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

Дети рассказали журналистом о том, что преподаватель их учреждения якобы применял к ним физическую силу.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены воспитанники, преподаватели и директора детского дома, а также проведены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что уголовное дело, которое было возбуждено по факту падения льдины на коляску с новорожденной девочкой, направлено в суд. 58-летнему руководителю управляющей компании, оказывающей услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши данного дома, грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU