Михаил Теодорович покинул пост главы нижегородского УФАС
Руководитель УФАС по Нижегородской области Михаил Теодорович покинул свой пост. Как сообщается на сайте ведомства, сейчас его обязанности временно исполняет Надежда Башева.
Как сообщают СМИ, уход Теодоровича связан с переходом на работу в центральный аппарат УФАС.
Напомним, Михаил Леонидович Теодорович занимал должность главы нижегородского УФАС с 2007 года. До этого он трудился в фонде имущества, областном департаменте экономики и прогнозирования. В свое время Теодорович также был заместителем губернатора Нижегородской области по экономике и директором нижегородского филиала Института развития.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он был уволен с 15 апреля 2019 года. И теперь обязанности министра Нижегородской области исполняет Елена Саксонова.
ИСТОЧНИК KP.RU