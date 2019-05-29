Михаил Теодорович покинул пост главы нижегородского УФАС

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-29T10:30:10+03:00

Это связано с переходом на работу в центральный аппарат управления

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Руководитель УФАС по Нижегородской области Михаил Теодорович покинул свой пост. Как сообщается на сайте ведомства, сейчас его обязанности временно исполняет Надежда Башева.

Как сообщают СМИ, уход Теодоровича связан с переходом на работу в центральный аппарат УФАС.

Напомним, Михаил Леонидович Теодорович занимал должность главы нижегородского УФАС с 2007 года. До этого он трудился в фонде имущества, областном департаменте экономики и прогнозирования. В свое время Теодорович также был заместителем губернатора Нижегородской области по экономике и директором нижегородского филиала Института развития.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он был уволен с 15 апреля 2019 года. И теперь обязанности министра Нижегородской области исполняет Елена Саксонова.

ИСТОЧНИК KP.RU