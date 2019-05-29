На проспекте Гагарина запустили «зеленую волну» светофоров

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-29T09:17:30+03:00

Изменить размер текста: A A

«Зеленая волна» светофоров появилась на проспекте Гагарина от улицы Ветеринарной до улицы Студенческой. Об этом в ходе выездного совещания сообщил заместитель мэра Нижнего Новгорода Роман Колосов, передает пресс-служба городской администрации.

Теперь водители, которые едут на зеленый сигнал светофора от Ветеринарной улицы, проезжают пересечение со Студенческой тоже на зеленый.

По словам специалистов Центра организации дорожного движения, пропускная способность на данном участке увеличилась на 100%.

- По состоянию на 8:00 мы видим, что длина пробки на участке проспекта Гагарина по направлению к площади Лядова не копится, и автомобили успевают проезжать за один цикл работы двух светофоров,- подчеркнул Колосов.

Напомним, об изменении режима работы светофоров местные жители не раз просили в социальных сетях. Они писали свои жалобы в группе «Город без пробок».

Как заявил заместитель Панова, работа по светофорам на Гагарина продолжится.

- Сейчас прорабатывается вопрос по изменению режима работы двух светофоров, которые находятся на площади Лядова, чтобы въезжая с Окского съезда, автомобили могли без остановки съезжать с площади на улицу Белинского, - объяснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU