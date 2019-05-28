2019-05-28T17:25:10+03:00
Общество

Шесть городских объектов будут расписаны в рамках фестиваля уличного искусства «Место»

Мероприятие пройдет с 6 по 9 июня
Валерия ГРОМОВА
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Шесть объектов Нижнего Новгорода будут расписаны участниками фестиваля уличного искусства «Место», который пройдет с 6 по 9 июня. Об этом сообщил куратор фестиваля Никита Nomerz, передает пресс-служба горадминистрации.

Основным партнером фестиваля выступает мэрия Нижнего Новгорода, а основная задача – переосмысление городской среды и создание новых точек притяжения для жителей и гостей города.

По словам Никиты, запланировано расписать в различных техниках теплопункты на улицах Народная и Керченская, два небольших сооружения в Александровском саду, большую подпорную стену на Нижне-Волжской набережной.

- Один из основных объектов у нас будет в Сормове на улице Баррикад, д.1, где появится галерея из 12 работ в разных стилях. Художники приглашены со всех концов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Омска, Рязани, Красноярска, Перми, - пояснил он.

Художники будут работать не только в центре приволжской столицы, но и в других районах.

- Так сложилось, что в этом году началась городская программа «Культурный район». Сормово как раз в июне будет проводит большую программу по разным культурным событиям. Своей галерей на стене завода «Красное Сормово» мы тоже включились в этот проект, - объяснил художник.

Один из объектов - теплопункт на улице Керченской, в районе дома 20, предоставленный АО «Теплоэнерго», будет расписан художником из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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