Ремонт нижегородских дорог подешевел на 7,7%

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-28T16:59:58+03:00

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Ремонт одного километра автомобильных дорог в Нижегородской области стал дешевле на 7,7% и составил 7,34 миллиона рублей. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов, передает пресс-служба регионального правительства.

По словам Власова, изменение цены произошло удалось благодаря применению инновационных технологий – современного тонкослойного покрытия и ресайклинга.

- Тонкослойное покрытие обеспечивает улучшенное сцепление колес с дорогой, а также увеличивает скорость проведения работ в среднем в полтора раза, - объяснил министр.

Он также подчеркнул, что в 2019 году на реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» запланированы средства всех источников финансирования в размере 22,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Починковском районе до октября будет отремонтировано дорожное покрытие на протяжении 13 километров. Речь идет об участке федеральной автодороги Р-158. Там будут укреплены обочины, обустроены посадочные площадки и восстановлены автобусные павильоны. Рабочие установят там новые знаки, сигнальные столбики и нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU