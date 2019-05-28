2019-05-28T15:56:02+03:00
Общество

«Поезда здоровья» посетили уже 20 населенных пунктов Нижегородской области

За полтора месяца специалисты провели почти 4 800 консультаций
Валерия ГРОМОВА
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С 16 апреля 2019 года по Нижегородской области курсируют северный и южный «Поезда здоровья». За полтора месяца они посетили уже 20 населенных пунктов в семи районах, сообщает пресс-служба облправительства.

Так, по словам губернатора Глеба Никитина, обследования прошли почти 2 700 пациентов, проведены 4800 консультаций и 2 800 обследований.

Наиболее востребованы у нижегородцев консультации офтальмолога, невролога и кардиолога.

- В этом году нашей задачей было охватить такой диагностикой как можно больше людей из отдаленных населенных пунктов. Это стало возможным во многом благодаря грамотно выстроенной логистике. Мне хочется поблагодарить всех, кто принимает участие в проекте, - добавил Глеб Никитин.

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Северный поезд объехал Чкаловский, Балахнинский, Володарский районы и Дзержинск. А южный – Арзамасский, Дивеевский, Ардатовский и Вознесенский районы.

- Мы ожидаем, что при каждом выезде «Поезда здоровья» специалистами будут осмотрены порядка 50 пациентов, которые уже получили рекомендации врачей ЦРБ. Нуждаемость в узких специалистах в сельской местности сегодня действительно очень высокая, - отметила главный врач Богородской центральной районной больницы Наталья Бакунова.

Жители населенных пунктов, в которые приезжали «Поезда здоровья», подчеркивают высокий профессионализм и пациентоориентированность врачебных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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