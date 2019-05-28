Кадастровая палата будет осуществлять проведение любых сделок с недвижимостью
Безопасное и оперативное проведение любых сделок с недвижимостью теперь готова осуществлять Кадастровая палата. Об этом на брифинге для СМИ сообщила Оксана Яковлевна Штейн, директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области.
В связи с изменениями в Уставе, Кадастровая палата по Нижегородской области предлагает заявителям новую услугу, позволяющую быстро, а самое главное, безопасно совершить любую сделку с недвижимостью, причем не выходя из дома. Это значит, что специалист Кадастровой палаты готов выехать к заявителю на дом и предоставить сведения в виде выписки из Единого Государственного Реестра недвижимости, составить договор купли-продажи и иных документов, принять документы на поставку на государственный кадастровый учет и регистрацию права собственности любого вида недвижимости.
Таким образом, услуга оказывается оперативно, максимально качественно и, самое главное, полностью оберегает от участников сделки от мошеннических действий.
ИСТОЧНИК KP.RU