Кадастровая палата будет осуществлять проведение любых сделок с недвижимостью

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-28T15:23:03+03:00

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Безопасное и оперативное проведение любых сделок с недвижимостью теперь готова осуществлять Кадастровая палата. Об этом на брифинге для СМИ сообщила Оксана Яковлевна Штейн, директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области.

В связи с изменениями в Уставе, Кадастровая палата по Нижегородской области предлагает заявителям новую услугу, позволяющую быстро, а самое главное, безопасно совершить любую сделку с недвижимостью, причем не выходя из дома. Это значит, что специалист Кадастровой палаты готов выехать к заявителю на дом и предоставить сведения в виде выписки из Единого Государственного Реестра недвижимости, составить договор купли-продажи и иных документов, принять документы на поставку на государственный кадастровый учет и регистрацию права собственности любого вида недвижимости.

Таким образом, услуга оказывается оперативно, максимально качественно и, самое главное, полностью оберегает от участников сделки от мошеннических действий.

ИСТОЧНИК KP.RU