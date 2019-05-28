Более 300 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в этом году

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-28T15:14:25+03:00

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28 мая 2019 года в Нижнем Новгороде прошел ежегодный бизнес-форум «Будущее региона: комфортная среда для жизни и бизнеса». Как сообщает пресс-служба облправительства, в нем приняли участие министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков и первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Наталья Мочалина.

Чертков рассказал о ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды»: в 2018 году в регионе были благоустроены 855 дворовых территорий, 69 общественных пространств и шесть парков.

В текущем году планируется преобразить еще 95 общественных пространств и 348 дворов.

Также присутствующим рассказали о работе новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- В Нижегородской области уже работают 5 современных комплексов обработки и размещения ТКО. В планах построить еще 4 таких объекта. Есть планы и по созданию завода по переработке пластика, - поделилась Мочалина.

Она также отметила, что сейчас ведется активная работа по мониторингу обращений граждан по несвоевременному вывозу мусора и тарифам.

ИСТОЧНИК KP.RU