Нижегородцы отправили в ИС «Наш Нижний» более 26 тысяч обращений

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-28T14:51:49+03:00

Более 23 тысяч из них уже отработаны

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Более 26 тысяч обращений поступили в информационную систему «Наш Нижний» от жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба.

Кроме того, к ИС уже подключились около 110 домоуправляющих организаций, которые отработали более 23 200 заявок, что составляет 88% от общего числа.

Больше всего отработано обращений из Сормовского и Ленинского районов.

Напомним, воспользоваться информационной системой может любой житель Нижнего Новгорода, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадают в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию приволжской столицы на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU