Нижегородцы отправили в ИС «Наш Нижний» более 26 тысяч обращений
Более 26 тысяч обращений поступили в информационную систему «Наш Нижний» от жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба.
Кроме того, к ИС уже подключились около 110 домоуправляющих организаций, которые отработали более 23 200 заявок, что составляет 88% от общего числа.
Больше всего отработано обращений из Сормовского и Ленинского районов.
Напомним, воспользоваться информационной системой может любой житель Нижнего Новгорода, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадают в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию приволжской столицы на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.
ИСТОЧНИК KP.RU