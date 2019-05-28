2019-05-28T14:10:51+03:00
Общество

Кондитеры из Нижнего Новгорода поборются за миллион рублей в реалити-шоу на телеканале «Пятница»

Первый выпуск выйдет 30 мая
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 30 мая 2019 года, на телеканале «Пятница» стартует новый, третий сезон реалити-шоу «Кондитер». В этот раз король тортов Ренат Агзамов будет выбирать победителя вместе со звездами шоу-бизнеса, сообщает пресс-служба телеканала.

Принимать участие будут и кондитеры из Нижнего Новгорода – Ольга Мартынова и Александр Плющенко. Они представят ведущему свои торты и доказать, что именно они достойны финала.

Победитель проекта получит миллион рублей и звание лучшего кондитера России.

Напомним, в прошлом году в этом реалити-шоу на телеканале «Пятница» участвовали одиннадцать кондитеров, в том числе 28-летняя жительница Нижнего Новгорода Татьяна Яковлева. В финальной битве участников ждали три тура. На первом они демонстрировали усовершенствованные версии тортов, на втором - закупали продукты для производства своих тортов в количестве 100 штук. К концу суперфинала из одиннадцати кондитеров выстояли только три. К сожалению, по итогам дегустации победа досталась не Татьяне из Нижнего Новгорода, а ее коллеге из Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 300 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в этом году
Нижегородцы отправили в ИС «Наш Нижний» более 26 тысяч обращений
СК начал проверку по факту исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой
МЧС: Жара до +31 ожидается в Нижегородской области 29 и 30 мая
Суд закрыл СПА-салон в центре Нижнего Новгорода из-за антисанитарии
Нижегородская фирма по разработке программного обеспечения задолжала 78,5 миллионов налогов
Житель Кстова зарезал обидчицу своей сожительницы
«Горячая линия» по вопросам работы спортивных школ пройдет в Нижнем Новгороде 13 июня
Грузовик насмерть сбил 66-летнего мужчину на пешеходном переходе под Балахной
10 автобусов-гармошек будут отремонтированы до сентября
XVI фестиваль «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!» пройдёт в Нижегородской области 28 мая
В Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта в районе Дворца спорта
Пропавший в Нижегородской области 14-летний Олег Чигрин найден живым
Десятиклассница из Нижнего Новгорода победила в региональном этапе телевизионной олимпиады «Умницы и умники»
Около 20 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Сормове за три месяца
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Всероссийским днем библиотек
Фестиваль «Горькийклассик Нижний 800» прошел в минувшие выходные
14-летнего Олега Чигрина разыскивают в Нижегородской области
13 километров трассы Р-158 отремонтируют в Починковском районе до конца октября
Самая высокая явка на предварительном голосовании «Единой России» зафиксирована в Сормове