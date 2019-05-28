Кондитеры из Нижнего Новгорода поборются за миллион рублей в реалити-шоу на телеканале «Пятница»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-28T14:10:51+03:00

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В четверг, 30 мая 2019 года, на телеканале «Пятница» стартует новый, третий сезон реалити-шоу «Кондитер». В этот раз король тортов Ренат Агзамов будет выбирать победителя вместе со звездами шоу-бизнеса, сообщает пресс-служба телеканала.

Принимать участие будут и кондитеры из Нижнего Новгорода – Ольга Мартынова и Александр Плющенко. Они представят ведущему свои торты и доказать, что именно они достойны финала.

Победитель проекта получит миллион рублей и звание лучшего кондитера России.

Напомним, в прошлом году в этом реалити-шоу на телеканале «Пятница» участвовали одиннадцать кондитеров, в том числе 28-летняя жительница Нижнего Новгорода Татьяна Яковлева. В финальной битве участников ждали три тура. На первом они демонстрировали усовершенствованные версии тортов, на втором - закупали продукты для производства своих тортов в количестве 100 штук. К концу суперфинала из одиннадцати кондитеров выстояли только три. К сожалению, по итогам дегустации победа досталась не Татьяне из Нижнего Новгорода, а ее коллеге из Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU