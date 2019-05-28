2019-05-28T12:51:40+03:00
Общество

МЧС: Жара до +31 ожидается в Нижегородской области 29 и 30 мая

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС
Валерия ГРОМОВА
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Жара до +31 градуса ожидается в Нижегородской области 29 и 30 мая. Соответствующие данные предоставило ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Могут возникнуть природные пожары и распространение огня на населенные пункты.

Также могут произойти нарушения в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна.

ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендует жителям избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы. Детей лучше ограничить от нахождения на открытом солнце.

Обязательно нужно соблюдать правила поведения на воде и рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период, соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

Помимо этого, не жгите мусор на садовых участках и рядом с лесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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