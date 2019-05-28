Суд закрыл СПА-салон в центре Нижнего Новгорода из-за антисанитарии

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-28T11:56:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде приостановлена деятельность СПА-салона «Тайская экзотика», владельцем которого является ООО «Исмаилова». Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, салон находится в многоквартирном доме №3 по улице Минина.

В ходе проверки там были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Так, в жилом доме размещен хамам (турецкая баня), что является нарушением «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун». В соответствии с документом, бани должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, а не в домах. Кроме того, вентиляция из туалета, хамама и зала с джакузи выведена на улицу через форточку, оборудованную вентилятором, под окна жилых квартир. Это ухудшает условия проживания.

В результате был составлен протокол по статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, который направлен на рассмотрение в Нижегородский районный суд. В ходе судебного заседания было решено приостановить деятельность СПА-салона на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU