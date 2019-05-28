2019-05-28T10:39:18+03:00
Происшествия

Нижегородская фирма по разработке программного обеспечения задолжала 78,5 миллионов налогов

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Следственный комитет Нижегородской области расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» уголовного кодекса России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, руководители компании ООО «Банковские системы и сервисы», которое занимается разработкой программного обеспечения, использовали схему уклонения от уплаты налогов. Они создали документооборот с фиктивными фирмами, чтобы незаконно применить вычеты по налогу на добавленную стоимость и искусственному завышению затрат.

Таким образом, за 2014 и 2015 годы директора ООО «Банковские системы и сервисы» не выплатили налоги на общую сумму, превышающую 78 миллионов 500 тысяч рублей.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на возмещение в бюджет налоговой задолженности и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.

Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 300 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в этом году
Нижегородцы отправили в ИС «Наш Нижний» более 26 тысяч обращений
Кондитеры из Нижнего Новгорода поборются за миллион рублей в реалити-шоу на телеканале «Пятница»
СК начал проверку по факту исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой
МЧС: Жара до +31 ожидается в Нижегородской области 29 и 30 мая
Суд закрыл СПА-салон в центре Нижнего Новгорода из-за антисанитарии
Житель Кстова зарезал обидчицу своей сожительницы
«Горячая линия» по вопросам работы спортивных школ пройдет в Нижнем Новгороде 13 июня
Грузовик насмерть сбил 66-летнего мужчину на пешеходном переходе под Балахной
10 автобусов-гармошек будут отремонтированы до сентября
XVI фестиваль «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!» пройдёт в Нижегородской области 28 мая
В Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта в районе Дворца спорта
Пропавший в Нижегородской области 14-летний Олег Чигрин найден живым
Десятиклассница из Нижнего Новгорода победила в региональном этапе телевизионной олимпиады «Умницы и умники»
Около 20 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Сормове за три месяца
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Всероссийским днем библиотек
Фестиваль «Горькийклассик Нижний 800» прошел в минувшие выходные
14-летнего Олега Чигрина разыскивают в Нижегородской области
13 километров трассы Р-158 отремонтируют в Починковском районе до конца октября
Самая высокая явка на предварительном голосовании «Единой России» зафиксирована в Сормове