Нижегородская фирма по разработке программного обеспечения задолжала 78,5 миллионов налогов

СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-28T10:39:18+03:00

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Следственный комитет Нижегородской области расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» уголовного кодекса России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, руководители компании ООО «Банковские системы и сервисы», которое занимается разработкой программного обеспечения, использовали схему уклонения от уплаты налогов. Они создали документооборот с фиктивными фирмами, чтобы незаконно применить вычеты по налогу на добавленную стоимость и искусственному завышению затрат.

Таким образом, за 2014 и 2015 годы директора ООО «Банковские системы и сервисы» не выплатили налоги на общую сумму, превышающую 78 миллионов 500 тысяч рублей.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на возмещение в бюджет налоговой задолженности и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.

Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU