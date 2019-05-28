Житель Кстова зарезал обидчицу своей сожительницы

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-28T10:25:51+03:00

В ближайшее время ему предъявят обвинение

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Нижегородской области. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство» уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно информации, утром в субботу, 25 мая 2019 года, подозреваемый пришел на территорию садового товарищества «Волга» и нанес 45-летней женщине ножевое ранение по шее. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Подозреваемый был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователям удалось установить, что в то утро погибшая позвонила сожительнице подозреваемого и нагрубила ей. Тогда мужчина решил расправиться с обидчицей, отправился к ней и в ходе разговора убил ее.

Мужчина трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU