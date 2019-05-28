2019-05-28T10:00:54+03:00
Общество

«Горячая линия» по вопросам работы спортивных школ пройдет в Нижнем Новгороде 13 июня

Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 13 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде будет организована «горячая телефонная линия» по теме «О функционировании муниципальных спортивных школ». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Свои вопросы жители смогут в течение двух часов задать по телефону: 434-12-79. Время работы – с 16:00 до 18:00.

Напомним, в тот же день, 13 июня, будет работать «горячая телефонная линия» по теме «О признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Мероприятие проводит департамент жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Задать интересующие вопросы все желающие смогут в течение нескольких часов – с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 о 13:00). Звонки будут приниматься по телефону: 8-831-439-00-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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