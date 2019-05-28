Грузовик насмерть сбил 66-летнего мужчину на пешеходном переходе под Балахной

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-28T09:48:52+03:00

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27 мая 2019 года в Балахнинском районе Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель «ГАЗели» сбил пешехода.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, авария случилась около полуночи на 333 километре автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород. Мужчина 1968 года рождения, который ехал за рулем грузовика марки ГАЗ 3009Д9 сбил пешехода.

Мужчина 1952 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он скончался на месте ДТП от полученных травм.

Напомним, накануне появилось видео жуткой аварии на остановке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там рано утром в субботу, 25 мая 2019 года, на Южном шоссе водитель иномарки протаранил остановку общественного транспорта. В результате один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU